Культура

Магамед Ибрагимов прокомментировал показ фильма «Что мы защищаем?» на федеральном телеканале

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Сегодня состоялся показ документального фильма «Что мы защищаем?» телеканала РГВК «Дагестан» на телеканале «Звезда». Данное событие прокомментировал главный редактор «Лезги газет» Магамед Ибрагимов.

«Показ документального фильма «Что мы защищаем?» наших коллег на федеральном канале – это большой успех, а также оценка их труда. Надо отдать должное смелости журналистов, работавших непосредственно по линии соприкосновения.

Сегодня, когда вокруг столько фейков, столько дезинформации, лживой информации, показ подобных объективных и правдивых сюжетов, публикаций, репортажей с передовой имеет огромное значение.

Я смотрел данный фильм в Махачкале в начале марта. Стоит отметить, что это большой труд, который заслуживает внимания и похвалы. Спасибо всем тем, кто причастен к созданию данного фильма», — отметил Магамед Ибрагимов.

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