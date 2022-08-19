Маджлис благодарности пройдёт в Махачкале

В воскресенье, 21 августа, на территории Духовного центра имени пророка Исы (мир ему) состоится крупный маджлис благодарности Всевышнему.

Мероприятие посвящено успешной организации хаджа по благотворительной программе Сулеймана Керимова, а также началу завершительного этапа строительства мечети имени Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего), финансирование которого взял на себя сенатор от Дагестана.

Мероприятие пройдёт в мечети имени Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) при поддержке благотворительных фондов «Бурхан» и «Инсан». Начало в 16:00.

Напомним, ранее Муфтият Дагестана поблагодарил сенатора и мецената Сулеймана Керимова за помощь, оказываемую жителям республики. Слова благодарности по просьбе Муфтия РД шейха Ахмада Афанди прозвучали в минувшую пятницу во всех мечетях республики.