Мадияр Аллабергенов: «Мы обязательно с победой вернемся домой»

Наши деды и прадеды доблестно защищали свою Родину в Великой Отечественной войне. Они отдавали жизни на полях сражений. И сегодня их внуки с гордостью и мужеством защищают наше Отечество от нацистов. Среди них – наш земляк, уроженец села Кара-Сув Ногайского района Республики Дагестан Мадияр Курманалиевич Аллабергенов.

Мадияр родился 18 марта 1979 года, детство и юность парня прошли в родном селе, здесь он пошел в первый класс, отсюда поехал учиться, окончил Международный казахско-турецкий университет, экономический факультет. Затем был призван в ряды Вооруженных сил России. Мадияр работал в ОВД Ногайского района, затем поступил на службу по контракту в национальную гвардию Российской Федерации.

Когда началась специальная военная операция на Украине, Мадияр одним из первых поехал защищать тех, кому нужна была на тот момент помощь.

– Для каждого из нас участие в СВО – это гордость, это честь. Мы защищаем Родину, для мужчины это самое главное предназначение. Я уверен, мы обязательно победим, вернемся домой с победой. Мы освободим от нацистов наши территории, – говорит Мадияр.

По его словам, любовь к России начинается с малого, с любви к своей малой родине. И надо любить свое село, Дагестан, ведь этому его с детства учили в семье.

Дед Мадияра Игам Сапиевич Аллабергенов воевал с фашистами. И это мужество передалось всем поколениям этого рода. Для Игама Аллабергенова война началась под Сталинградом в 1941 году, затем были трудные кровавые битвы под Днепром. Сражался он в составе 157 стрелкового полка 284 дивизии. Игам прославился исключительной меткостью стрельбы, храбростью. Как и многие наши воины он воевал ради мира на земле, не ради славы и медалей. Он вместе со своими сослуживцами освобождал от фашистов города и села России, Украины, дошел до Польши.

– Долго бились и наконец освободили маленькую польскую деревушку. Была зима, а из труб домов не шел дым, вокруг стояла зловещая тишина. Никого не было видно, никто не встречал. Вдруг видим, люди столпились у колодца, лица у всех застывшие. Подойдя поближе увидели, что колодец завален телами убитых детей. Солдаты долго не могли прийти в себя, хотя они за эти голы войны видели и кровь, и смерть, – так вспоминал те кровавые годы Игам Сапиевич. И он, солдат, который воевал, чтобы защитить детей, не мог простить фашистам такие зверства. В 1945 году раненого солдата демобилизовали на родину в Узбекистан. Но судьба привела узбекского парня в наши края. После войны Игама Аллабергенова направили работать в Дагестан, где он встретил нашу землячку Болдыбийке Теминову. Они создали семью, где родились замечательные дети и внуки. И, конечно же, доблесть отцов и дедов не могло не передаться внукам. И пример этому – мужество, которое присуще и участнику СВО Мадияру Аллабергенову.

– Я сегодня хочу обратиться к молодому поколению. Вы – золотой фонд России, вы опора страны, вы должны знать, что фашизм – это зло. Вы любите нашу страну, Родина у нас одна. Да, были те, кто оставил ее в трудное время, их не много, и они трусы. В школе учитесь хорошо, умейте дружить, ведь здесь начинается боевое братство, и великая Россия начинается с той малой родины, где мы родились. Огромная благодарность за поддержку, за ваши письма, подарки. Каждый солдат в нагрудном кармане носит письмо с родных мест, для нас это талисман, мы чувствуем тепло нашей степи. Это невозможно объяснить словами, через это надо пройти, – говорит Мадияр. И это слова настоящего воина, настоящего мужчины.

Мадияра воспитывали таким, и сегодня он воспитывает своих детей быть настоящими патриотами своей страны. Он уверен, что если стране угрожает опасность, мужчина должен встать на его защиту. Если научить детей в таком духе, нашу страну никто не сможет победить.

Война… Разве можно привыкнуть к ней. Казалось бы, нет, но наши ребята героически сражаются, защищая наши рубежи, отгоняя все дальше и дальше врагов с родной земли. И для них, и для Мадияра важно не то, какой национальности ребята воюют там, а то, что они сплотились в боевое братство, где каждый отвечает не только за себя, но и за того, кто идет рядом, плечом к плечу. Мадияр Аллабергенов награжден медалями «За отличие в службе» 2 и 3 степеней и медалью «За отвагу». Пусть Всевышний бережет его, пусть молитвы мамы берегут его от пули врага.

– Здесь нету национальностей, здесь есть братья, – говорит Мадияр.

Сержант, командир группы Мадияр Аллабергенов чувствует ответственность за каждого, кто воюет рядом с ним. И, конечно же, для них важно, что там, на родной земле, его ждут. Ждут родители, жены, дети. На их плечи сейчас ложится многое, они это понимают и ждут своих защитников. Мадияр Аллабергенов воспитывает двоих сыновей. Я думаю, мужество отца – для них самый лучший пример. Жена Гульжана работает в Кизлярском информационном центре, сын Шахим в 10 классе, маленькому Ибрагиму 4 года.

Сегодня в школе села Кара-Сув прошла встреча с участником СВО Мадияром Аллабергеновым. Встреча была очень трогательной, дети задавали вопросы, Мадияр Курманалиевич рассказал о службе, дружбе, братстве.

– Мне бы хотелось сказать о нашем Президенте, главнокомандующем Владимире Владимировиче Путине. Он достоин уважения, потому что весь мир ополчился против России, а он один не побоялся выступить против них. Владимир Путин – патриот нашей страны, он возрождает Россию. Мы должны поддержать нашего Президента, – говорит военнослужащий.

Вера в победу над врагом сплачивает наш народ, наших защитников. И мы обязательно победим.

Источник: Голос степи