Мадина Сагирова на ЕГЭ набрала 100 баллов

Мадина Сагирова является выпускницей Средней общеобразовательной школы №42 г.Махачкалы. По итогам ЕГЭ по русскому языку она набрала 100 баллов. Для достижения поставленной цели девушке помогли в том числе и постоянные занятия со своим учителем Айшат Далгатовой. Как отмечает Мадина, главное в подготовке к экзамену – это умение правильно ставить цели и идти к ним. «ЕГЭ на 100 баллов – это не удача, а систематическая подготовка к экзамену и большой интерес к предмету. Огромное спасибо моим родителям и учительнице за поддержку», – сказала Мадина Сагирова. Выпускница успешно сдала ЕГЭ и по другим предметам, продолжить учебу планирует в медицинском ВУЗе.

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