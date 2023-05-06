Мадина Агаларова: «Знамя Победы передано нам от дедов и прадедов»

Активистка Дагестанского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ученица 10 класса гимназии № 38 г. Махачкалы Агаларова Мадина в своём выступлении на церемонии открытия акции «Знамя Победы» привела пример преемственности поколений победителей:

«4 мая исполнилось бы 100 лет со дня рождения Якуба Муслимовича Уразакаева, ветерана Великой Отечественной войны, участника двух эпохальных битв – защиты Сталинграда и сражения на Курской дуге, награжденного медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и другими памятными наградами.

В наши дни в зоне проведения специальной военной операции мужественно сражается внук Якуба Уразакаева Владимир Уразакаев.

Сегодня пришло время, когда подвиги дедов сплетаются с мужеством сыновей, внуков и правнуков. У России, когда приходит враг, всегда находились отважные сыновья, чтобы дать отпор всем недругам. И внуки ветеранов встали на защиту! Враг не пройдёт! Нацизм будет уничтожен! Я уверена, что наши военнослужащие восстановят мирную жизнь и достойно выполнят свой воинский долг!»

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