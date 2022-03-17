Мадина Абдулалимова: «Наша обязанность сегодня протянуть руку помощи жителям Донецка,мужественно переносящим все те тяготы,которые взвалились на них»

Коллектив Отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан в Ногайском районе принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для беженце из ДНР и ЛНР.

Как отметила руководитель организации Мадина Абдулалимова, коллектив сразу же отозвался на призыв райадминистрации о сборе помощи для беженцев.

— Не дай Бог никому испытать то,что испытали на себе жители этих двух многострадальных республик. Наша обязанность сегодня протянуть руку помощи беженцам из Донецка,мужественно переносящим все те тяготы, которые взвалились на них за 8 лет. Мы им желаем терпения, здоровья и очень надеемся,что они скоро обретут на своей родине мир и порядок. Мы собрали небольшие посылки для беженцев,но мы будем продолжать помогать им,- сказала Мадина Абдулалимова.

Отметим, что в Ногайском районе Дагестана идет сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНР,в котором участвуют добровольно буквально все организации, предприниматели,само население.

Для тех,кто хочет оказать посильную помощь,предлагаем список продуктов для сбора:

Консервы (мясные, рыбные, овощные, сгущенка, горошек и др.);

Продукты (крупы, макаронные изделия, чай, кофе, сахар, масло растительное, бутилированная вода, напитки);

Средства личной гигиены (мыло, зубная паста, туалетная бумага, влажные салфетки, памперсы, полотенца); детское питание; товары бытовой химии, санитайзеры, мусорные пакеты, одноразовая посуда; медицинские товары (лекарства, перевязочный материал, шприцы и т.д.).

Гуманитарная помощь принимается по адресу: с.Терекли-Мектеб, ул.Карла Маркса, дом 46, дробь 2. Здание находится рядом с финансовым отделом администрации Ногайского района, напротив арки-входа в парк им.Ф.Капельгородского.

Источник: Голос степи