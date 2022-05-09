Мадина Абдулалимова: «Именно на своих хрупких плечах труженики тыла подняли разрушенное войной хозяйство, на их героическом примере воспитано не одно поколение»

Вчера, 8 мая, в преддверии Дня Великой Победы руководитель Отделения Пенсионного фонда РД в Ногайском районе Мадина Абдулалимова посетила ветерана труда, жительницу села Кумли Кожаеву Аминат Муслимовну,относящуюся к категории «Дети войны».

Встреча прошла с теплой обстановке, праздничный стол накрыла социальный работник КСЦОН района Зумруд Исаева, которая многие годы опекает свою подопечную.

Аминат Кожаева родилась 9 мая 1935 году и войну застала в семилетнем возрасте, когда в село Кумли зашли немецкие захватчики в поисках трех разведчиков Красной армии.

Отметим, что территория Ногайского района Дагестана в 1942 году полгода находилась в фашисткой оккупации.

— Немцы на трехколесных мотоциклах заехали со стороны Терекли- Мектеба. Целый день они искали трех разведчиков. Потом помню,они разведчиков обнаружили где были колхозные склады и там была слышна стрельба два-три часа. Мы дети испугались и убежали в степь. Тогда многие женщины убежали в тепь.Мужчин было очень мало в селе и то старики.

К вечеру приехали партизаны из района и убили немцев. Один разведчик был тяжело ранен, другой убит. Его памятник-могила до сих пор стоит в центре села-это Плешков,его именем названа еще улица в нашем селе,- рассказала гостье Аминат Муслимовна.

Как еще вспомнила Аминат Кожаева,те года дети вместе с родителями собирали колоски в поле. И нельзя было ни одного колоска себе оставить.

— Тяжелое было детство у нас. Хлеб пекли тогда наполовину из проса и трав и даже его не хватало. Мы, дети очень много трудились наравне со взрослыми в колхозе им.Димитрова в нашем селе. Более 250 человек с Кумли ушли на фронт тогда и мои родственники тоже,но вернулись домой их очень мало, вспоминает А.Кожаева.

Руководитель Отделения Пенсионного фонда РД в Ногайском районе Мадина Абдулалимова поздравила ветерана с наступающим Днем Победы и с днем рождения, вручив ей подарки.

— Уважаемая Аминат Муслимовна. Спасибо вам за доблестный труд, именно вы на своих хрупких плечах подняли разрушенное войной хозяйство, на вашем героическом примере воспитано не одно поколение нашего народа. Мы благодарим вас за Великую Победу! В этот праздничный и торжественный день я хочу от имени сотрудников Отделения Пенсионного Фонда Республики Дагестана в Ногайском районе пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет жизни,- обратилась Мадина Абдулалимова к ветерану труда А.Кожаевой.

Сотрудники отделения в предпраздничные дни приняли активное участие во всех акциях, посвященных празднованию Дня Победы. Вывешено над зданием организации Знамя Победы,а также все сотрудники надели георгиевские ленточки.

Напомним, что все эти выходные дни сотрудники Отделения Пенсионного фонда РД в Ногайском районе работают и принимают заявителей на выплаты для детей от 8 до 17 лет,и также консультируют по другим социальным вопросам.

Источник: Голос Степи