Общество

М. Мажонц потребовал согласованной работы энергокомпаний с ЕДДС и МЧС

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На заседании Штаба Манвел Мажонц, говоря о ситуации с электроснабжением в Дагестане на фоне обильных осадков, подчеркнул, что энегетическим компаниям необходимо налаживать согласованную с ЕДДС и МЧС работу. Также он отметил слабые зоны энергосистем: «Недостаточно внимание было уделено замене проводов, много подтеканий на подстанциях, чтотприводит к коротким замыканиям и отключениям трансформаторных подстанций.»

Вице-премьер также поручил «Дагэнерго» запастись достаточным количеством генераторов для бесперебойного обеспечения электричеством на время ремонта.

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