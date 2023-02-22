Общество

Людмила Саидова: «Более 3 тысяч человек собрались на площади Махачкалы, чтобы показать насколько мы гордимся участниками СВО»

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На главной площади города Махачкалы проходит флэш-моб, приуроченный ко Дню Защитника Отечества, организованный Министерством по делам молодёжи Дагестана.

В рамках мероприятия проходит акция «Za наших», в ходе которой был развернут масштабный государственный флаг РД под гимн Российской Федерации. Данное событие прокомментировала помощник Главы Дагестана, председатель совета регионального отделения «Движения первых» Людмила Саидова.

«Около 3 тысяч человек собрались сегодня на площади и приняли участие во флешмобе. Активисты «Движения первых» и других региональных организаций собрались для того, чтобы показать насколько мы помним и гордимся теми ребятами, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Мы благодарны им за их тяжёлый труд и за их преданную любовь к родной земле».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/ljudmila-saidova-okolo-3-tysjach-chelovek-sobralis-na-ploshhadi-mahachkaly-chtoby-pokazat-naskolko-my-gordimsja-uchastnikami-svo/

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