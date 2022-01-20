Вакцинация, Общество

Люди стали понимать важность и необходимость вакцинации

Оставить комментарий

Главный редактор республиканской газеты «Нийсо-Дагестан» на чеченском языке журналист, поэт, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, член Союза журналистов России Якиев Умар Абдулнасирович в  комментарии подчеркивает, что в своем выступлении Сергей Меликов охарактеризовал  обстановку с коронавирусом в республике как стабильную, в целом в республике удалось обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в праздничные дни.

При этом, продолжает эксперт, меры принимаемые правительством необходимо соблюдать в строгости, только таким образом можно снизить  или минимизировать темпы коронавирусной инфекции. Отрадно, что люди начинают понимать важность и необходимость вакцинации, и темпы её значительно увеличились в нашей республике. 

Трудно не соглашаться с коллегой. Как бы это было некомфортно, нужно обязательно вакцинироваться и соблюдать требования по QR-кодам. Это ради нашего же здоровья.

Также читают:

Вынужденные переселенцы получат сертификаты на жил...
Сергей Меликов принял участие в мероприятиях в чес...
Поздравление главы Агульского района с Днем Консти...
Заз але тук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *