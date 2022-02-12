Люди с положительным результатом экспресс-теста на ковид получат сертификаты переболевшего

Люди с положительным результатом экспресс-теста на ковид получат в РФ сертификаты переболевшего, но тестирование должен провести медицинский работник. Об этом в четверг сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом проинформировали, что для постановки соответствующего диагноза теперь достаточно положительного результата экспресс-теста, подтверждать его исследованием методом ПЦР больше не нужно.

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сказал Кузнецов.

Помощник главы Минздрава пояснил, что если экспресс-тест был сделан дома самостоятельно и показал положительный результат, то человек может обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники. После этого к пациенту может быть направлен медработник для подтверждения диагноза и проведения экспресс- или ПЦР-теста. «Для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», — рассказал Кузнецов, добавив, что в таком случае ПЦР-тест не является обязательным.

«В то же время напомню, что больничный лист на семь дней может быть оформлен при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации, наличие результата тестирования для этого не требуется» — заключил он.

Источник: ТАСС