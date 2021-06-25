Любой вирус легче предупредить, чем лечить

«Красная зона» — понятие трехмерное. Здесь есть ты, твой врач и вирус. В этой части медучреждения лежат все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые ведут ежеминутный бой за свое здоровье и жизнь, и малейшее послабление в этой битве может привести к реанимации.

Здесь органами дыхания для человека становятся аппараты искусственной вентиляции легких, которые доставляют драгоценный кислород пациенту.

О том, что происходит в этой зоне, мир увидел по фотографиям врачей, которые возвращались на работу после минутного отдыха, рискуя своим собственным здоровьем и не видя свои семьи неделями.

Столкнуться со всем этим лично совсем не хотелось, однако недомогание пришло в выходные. Была температура чуть выше тридцати восьми, и присутствовал небольшой кашель. Об опасности коронавируса говорили все, и в СМИ, и те, кто столкнулся с вирусом лично, поэтому я сразу же обратился к специалистам. Спустя пару дней мой тест на COVID-19 показал положительные результаты. Специалисты скорой помощи приехали в спецодежде, соблюдая все необходимые предписания. Действуя четко и отлажено, медики отвезли меня в медучреждение, где мне провели компьютерную томографию. Всю дорогу до больницы, которая длилась около получаса, в рацию медиков передавались очередные вызовы по адресам. Информация шла в непривычном режиме, не оставляя сомнений в серьезности ситуации.

По итогам обследования на КТ у меня было показано небольшое воспаление легких, которое не представляло угрозы для моего здоровья. Лечение проходило согласно необходимому в этих случаях алгоритму, это капельницы, уколы, таблетки. Температура стабильно держалась и, за небольшим перерывом, уверено поднималась до значения 38,5. На следующие сутки градусник остановился на показателе сорок градусов. По словам медиков, это тот вид температуры, который негативно отражается на работе всех внутренних органов, оказывая особое влияние на работу сердца и сосудов. Столь высокая температура тела вызывала сильную сухость, одышку. Ощущение реальности постепенно растворялось, грань между сознанием и бессознательным, некое сумеречное состояние, которое никак не хотело уходить. В такие мгновения забываешь о комфорте, о мелочах, врачах, которые попеременно подходят к твоим датчикам, постепенно начинаешь узнавать по каким-то деталям. По обращению, по походке, глазам. Они становились нитью с миром реальным, за который еще нужно бороться.

Медленно эта «битва» с попеременным успехом оказалась на нашей стороне. Вернулось ощущение того, что все будет хорошо, и здоровье вернется ко всем, кто прошел сквозь этот вирус. Вдалеке замаячила возможность выписки, за которой последуют месяцы, а может и годы восстановления физического здоровья.

В этой борьбе важен каждый компонент: профессионализм специалистов, оперативность, физическое состояние пациента, помощь доноров, поддержка родных и близких. Теперь эту формулу успешно дополнила вакцина.

Мысль, что антиковидная прививка позволила бы людям избежать негативного влияния этого вируса, который для многих завершается острыми последствиями.

Осознание того, что вакцина, сделанная вовремя, помогла бы избежать недели и месяцы, проведенные в больничной палате или в реанимации, сберечь физическое и моральное здоровье, без потерь выйти из этой битвы делает для меня обязательным ее проведение.

Для меня нет вопроса «Прививаться или нет?», главный вопрос для меня в данный момент «Как помочь людям прийти к правильному решению?», которым является вакцинация.

Антиковидная иммунизация – практически подтвержденный способ противостояния коронавирусной инфекции, который находится в свободном доступе для наших граждан.

В обществе сохраняются сомнения относительно необходимости прививки. Однако однозначно утверждающе на него ответит тот, кто был по ту сторону «красной зоны» и воочию увидел борьбу с вирусом. Эти люди реальный пример того, как важна превентивная защита от COVID-19, потому что любой вирус легче предупредить, чем лечить.

Врач «Красной зоны»