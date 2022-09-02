Луганской клинической больнице от Дагестана передана гуманитарная помощь

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбаном Кара-оол и депутат Государственной Думы Султан Хамзаев посетили Луганскую клиническую больницу. Целью их визита было награждение от Главы Луганской Народной Республики медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» военнослужащих Максима Цуркана, Виталия Григоренко, Руслана Каюда, Анатолия Колесникова, Максима Глушкова, Станислава Ткаченко.

«Все ребята бодры духом, есть чёткий настрой на возвращение в строй с целью доделать ту работу, которую они проводят по защите страны от фашизма!», – отметил Султан Хамзаев. Кроме того, от Республики Дагестан Луганской клинической больнице были переданы необходимые медикаменты и другая гуманитарная помощь.

«Солдаты доблестно воюют, защищая суверенитет и безопасность страны. В свою очередь, в сложный час именно врачи становятся ангелами- хранителями наших ребят. Пусть Всевышний воздаст им за то добро, которое медики делают сегодня ради наших ребят», – отметил Султан Хамзаев.