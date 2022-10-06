Лучших работников сферы образования чествовали в Агульском районе

5 октября в ЦТКНР Агульский район состоялось торжественное мероприятие в рамках празднования Дня учителя!

Это ежегодное мероприятие стало приятной традицией для общерайонного педагогического коллектива. Все потому что, 5 октября подводится итог завершившегося учебного года и чествуются те, кто показал в своей работе выдающийся результат. В общей сложности на сцене дома культуры села Тпиг вручили муниципальные, региональные и федеральные награды нескольким десяткам преподавателей. В их числе учителя, которые имеют большой стаж работы, а также молодые педагоги, которые относительно недавно вступили на путь преподавания общеобразовательных дисциплин.

По словам Закира Каидова, каждый учитель влияет на воспитание в подрастающем поколении бережного отношения к общечеловеческим ценностям, уважения к истории родного Отечества, патриотизма и гражданственности. И от этого значимость Учителя в жизни каждого человека столь высока.

«Вы пример для своих учеников. И если родители дают ребенку жизнь, вы, педагоги, формируете его будущее, его сущность. За каждым великим человеком стоит учитель. И я желаю, чтобы ваши ученики в будущем всегда достойно представляли родной район и наше Отечество», — заключил Глава.

Приятным завершением праздника стала концертная программа в исполнении работников культуры муниципалитета.