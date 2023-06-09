Лучших друзей я нашел в армии

В России с ее богатой историей всегда с особым чувством относились к армии. Она берегла, защищала, отстаивала интересы и давала мир. Это оттого, что ратные подвиги славных сынов нашего Отечества навсегда вписаны в историю мирового героизма. Со времен Евпатия Коловрата, Александра Невского исторические летописи Российского государства пополняли все новые имена.

С 24 февраля 2022 года, с момента начала СВО, каждый день звучат имена новых героев, которые, не страшась пули, идут вперед, защищая интересы нашей общей Родины.

Такие имена как знамя, они становятся примером для каждого, кто решил связать свою жизнь с армией. Однако это решение абсолютно добровольное. В то время как воинская обязанность – это конституционный долг каждого гражданина. Служить в армии должен каждый мужчина если нет медицинских и других показаний, освобождающих от воинской обязанности. А все потому, что армейское воспитание закаляет характер, приводит к порядку и ответственности. Это черты, которыми должен обладать каждый представитель сильного пола, потому что потом во взрослой жизни он выступает защитником своей семьи, примером для подрастающих поколений.

Сафар Магомедов никогда не раздумывает над вопросом о лучших годах в его жизни. Его ответ всегда однозначный – служба в армии.

«Я родился и вырос в горах. Я помню, как в детстве за солдатом, который вернулся из армии, бежали дети, его встречали как героя. И я всегда знал, что, когда придет час, я с гордостью и воодушевлением пойду служить. Я прошел службу в «городе оружейников» Туле и могу смело сказать, что в армии я нашел своих лучших друзей. Армия воспитала во мне качества, которые стали для меня опорой и во взрослой жизни. Условия, времена и нравы меняются, но есть незыблемые ценности. Мужество и отвага в их числе. Я призываю всех служить в армии. Это бесценный и положительный опыт для каждого молодого человека», — заявил лейтенант.

Салихат Малагусейнова