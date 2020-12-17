Лучшие сюжеты и публикации антиэкстремистской направленности отмечены жюри на конкурсе Минкомсвязи РД

В рамках реализации гос программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» региональное Минкомсвязи провело конкурс на лучший антитеррористический и антиэкстремистский контент. Итоги конкурса подвели 16 декабря в конференц-зале редакции газеты «Молодёжь Дагестана». Участие в конкурсе могли принять коллективы, организации и отдельные авторы, чей материал в соответствующей информационной направленности был опубликован в текущем году.

Всего в конкурсе приняли участие два десятка работ, которые соревновались в трёх номинациях: «видео-аудио материал», » публикация в сетевом издании» и «публикации в печатном издании». По итогам конкурса определены призеры и победители в каждой номинации.