Герои Z

Лучшие из лучших принимают участие в СВО

Оставить комментарий

Самые достойные парни из Казбековского района принимают участие в СВО. Сегодня речь пойдет о Мурадисе Улубиеве. Ему 31 год, он  является обладателем Кубка России по грепплингу, мастером спорта России по двум видам единоборств — вольной борьбе и  грепплингу.

Отслужив 3 года в спецназе в Грозном, в мае прошлого года на военном полигоне на Ставрополье Мурадис выдержал экстремально сложные  испытания по сдаче нормативов на право ношения так называемого «крапового берета».

Стоит отметить, что «краповый берет» — это  форменный головной убор военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, который является предметом исключительной гордости спецназовца, ведь право на его ношение имеют только  военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, обладающие достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами и успешно прошедшие квалификационные испытания.

Также читают:

Россельхозцентр по Дагестану охватил защитными мер...
В школе №7 г.Кизляра открыли второй класс «Росгвар...
У войны не женское лицо
Миннац Дагестана проводит акцию «Диктант на языках...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.