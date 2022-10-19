Лучшие из лучших принимают участие в СВО

Самые достойные парни из Казбековского района принимают участие в СВО. Сегодня речь пойдет о Мурадисе Улубиеве. Ему 31 год, он является обладателем Кубка России по грепплингу, мастером спорта России по двум видам единоборств — вольной борьбе и грепплингу.

Отслужив 3 года в спецназе в Грозном, в мае прошлого года на военном полигоне на Ставрополье Мурадис выдержал экстремально сложные испытания по сдаче нормативов на право ношения так называемого «крапового берета».

Стоит отметить, что «краповый берет» — это форменный головной убор военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, который является предметом исключительной гордости спецназовца, ведь право на его ношение имеют только военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, обладающие достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами и успешно прошедшие квалификационные испытания.