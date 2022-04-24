Лучшего воспитателя республики определили в Дагестане

Торжественная церемония закрытия конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана – 2022» прошла во Дворце культуры.

В церемонии награждения приняли участие председатель Комитета по образованию и науке Народного собрания РД Елена Павлюченко, уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова, министр образования и науки РД Яхья Бучаев, председатель Дагестанской республиканской организации профессионального союза работников народного образования и науки РД Магомед Амиродинов и ректор Дагестанского государственного педагогического университета Нариман Асваров.

Председатель Комитета по образованию и науке Народного Собрания РД Елена Павлюченко поприветствовала всех присутствующих и выразила благодарность участникам за их труд и добросовестное отношение к работе.

В этом году конкурс «Воспитатель года Дагестана» прошёл в 12 раз. На протяжении 5 дней конкурсанты делились опытом и состязались в педагогическом мастерстве. Участники прошли испытания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

«В 21 веке огромные задачи стоят перед педагогами дошкольного образования. Мы должны качественно выполнять их. Сейчас очень слаженно работает вся наша команда, мы чувствуем профессиональное и человеческое родство со всем огромным коллективом педагогов республики. Будем стараться трудиться и дальше ради блага наших детей», – отметил министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

Лауреатам конкурса приказом министра присуждено звание «Отличник образования РД».

Заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова вручила благодарственное письмо руководителю Центра развития ребенка – детского сада №59 г. Махачкалы, на базе которого проходил конкурс.

Специальные призы от Ассоциации педагогов Дагестана вручила директор Республиканского центра образования Анжела Байрамбекова.

По итогам конкурса лучшей признана музыкальный руководитель Детского сада № 9 комбинированного вида г. Махачкалы Мариям Барецкая.

Призерами стали воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №12 г. Избербаша Асият Махмудова, учитель-логопед Детского сада «Ласточка» Хасавюртовского района Альбина Шихсолтанова, воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №30 «Улыбка» г. Дербента Наиля Сулейманова, учитель-логопед, МБДОУ «Центр развития ребенка — детского сада №29 «Дельфинчик» г. Каспийска Асият Яхияева, воспитатель Меусишинской начальной школы – детского сада Дахадаевского района Наида Тимирова.

Победительница представит Дагестан на всероссийском конкурсе «Воспитатель года – 2022» в Ярославле.