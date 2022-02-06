Лучшая защита от COVID-19 — это вакцинация

По мере того, как коронавирус распространяется по всему миру, всё больше и больше людей задумывается о личном здоровье и здоровье своих близких и окружающих людей. И всё больше и больше людей обращается в медицинские учреждения за вакцинацией как панацее от COVID-19.

Одним из таких людей, осознавших опасность, является Курбанова Гури Раджабовна. Она в числе тех, кто прошёл вакцинацию от коронавируса. По словам гражданки, прохождение вакцинации было обусловлено в первую очередь заботой о своей семье. «Согласно новостным сводка, коронавирус стал более агрессивным. Если раньше были редкими случаи инфицирования детей или подрастающего поколения, то сегодня это наша обыденность. Мы находимся во взаимосвязи в социуме, и уже не осталось тех, кого вирус обходит стороной. Поэтому в первую очередь мы, взрослые, должны обезопасить всех и каждого, сделав прививку от коронавируса»,- сказала Гури Курбанова.

По сообщениям специалистов, каждая следующая волна вируса будет все более агрессивной. Будьте благоразумны, пройдите вакцинацию вовремя.

Луиза Гусукаева