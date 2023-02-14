Экономика

Лимит добычи кутума на 2023 год увеличили в Дагестане

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13 февраля под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

На повестке мероприятия значились вопросы по установлению объемов, сроков, места вылова. Как отметил премьер-министр, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии в результате обследования акватории Каспийского моря предложил лимит добычи кутума на 2023 год в объеме 34 тонны.

«В промышленном рыболовстве были задействованы 12 рыбодобывающих предприятий. Освоение кутума рабодобывающими предприятиями составляет 88,8% от выделенного объема», — сказал Абдулмуслимов.

Основной промысел кутума в республике сосредоточен в южной зоне Дагестана, где расположены пять рыбоприемных пунктов предприятий, осуществляющих легальный промысел кутума.

Подводя итоги, Абдулмуслимов поручил Комитету по рыбному хозяйству РД продолжить анализ ситуации с промыслом кутума совместно с представителями научных организаций и проработать меры в целях легализации вылова рыбы.

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