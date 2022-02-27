Лилия Костюк сбежала от войны из Донецка в Дагестан в 2014 году

Лидия Костюк уже долгое время работает в одной из махачкалинских школ. Но она помнит то время, когда ей вместе с семьёй пришлось делать сложный выбор — уезжать из родного города от войны и начинать жить заново в чужом им на тот момент Дагестане.

Лилия рассказывает, что сначала их разместили в прибрежный санаторий в Карабудахкентском районе, а оттуда, благодаря помощи и рекомендациям руководителя зоны отдыха, была принята на работу в Махачкалу.

Но и сейчас на душе неё нелегко, ведь там в Донецке остаются её родные и близкие.