Общество

Лилия Костюк сбежала от войны из Донецка в Дагестан в 2014 году

Оставить комментарий

Лидия Костюк уже долгое время работает в одной из махачкалинских школ. Но она помнит то время, когда ей вместе с семьёй пришлось делать сложный выбор — уезжать из родного города от войны и начинать жить заново в чужом им на тот момент Дагестане.

Лилия рассказывает, что сначала их разместили в прибрежный санаторий в Карабудахкентском районе, а оттуда, благодаря помощи и рекомендациям руководителя зоны отдыха, была принята на работу в Махачкалу.

Но и сейчас на душе неё нелегко, ведь там в Донецке остаются её родные и близкие.

Также читают:

Необходимость активного информационного сопровожде...
В России предложили сохранять кредитные каникулы д...
Василий АЛЫМОВ: "Президент России как истинный пат...
В Дербенте состоялось открытие реконструированной ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.