Образование

Ликвидацию «трехсменки» обсудили в Правительстве РД

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В Правительстве Республики Дагестан состоялось совещание по вопросам ликвидации «трехсменки» в Дагестане.

Совещание состоялось под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Председатель Правительства РД отметил, что в тридцати трёх школах республики образовательный процесс организован в три смены с охватом почти семь тысяч человек. «Несмотря на большое количество построенных школ, темпы создания ученических мест не успевают за темпами роста контингента обучающихся», — сказал премьер-министр.

В целях решения данной проблемы строятся школы. Так 20 новых общеобразовательных учреждений будут введены в эксплуатацию к 2024 году, ещё по тринадцати школам утверждены задания на проектирование. В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что вопрос ликвидации «трехсменки» находится на особом контроле Минпросвещения РФ и Минэкономразвития РФ.

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