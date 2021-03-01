Ликбез по социальному проектированию для некоммерческих организаций проводит Минмолодежи РД

Минмолодежи Республики Дагестан и школа проектирования «Dagestan Project» разработал и планирует реализовать образовательный курс «Основы проектного мышления», где сотрудники некоммерческих организаций овладеют навыками участия в грантовых конкурсах: научатся составлять социальные проекты, ознакомят с системой электронного бюджета, проконсультируют по вопросам проектных заявок и так далее.

Всего образовательной курс будет состоять из 7 блоков. А начало запланировано на 5 марта.

Ликбез сотрудников некоммерческих организаций в данной области поможет некоммерческим организациям работать более эффективно, реализовывать собственные проекты.

Для участия необходимо подать заявку в автоматизированной системе «Молодежь России». Также дополнительная информация доступна по номеру: 8 928 567 77 49.