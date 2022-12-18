Лидеры вновь проявили себя

В эти выходные в с. Магарамкент Магарамкентского района прошло Первенство Республики Дагестан по дзюдо среди обучающихся детско-юношеских спортивных школ на призы главы муниципалитета Фарида Ахмедова. Юноши 2007-2008 гг. рождения соревновались в 9 весовых категориях. Так, воспитанники ДЮСШ №2 Агульского района внесли в копилку команды медали различных достоинств: Магомедов Абдулла в весовой категории до 50 кг занял 3 место, Байрамов Магомед в весовой категории до 60 кг., уступив в финале, занял 2 место.

В этой же весовой категории еще один представитель агульской школы дзюдо Баджаев Абубакр поднялся на третью ступень пьедестала. Эти ребята регулярно занимают призовые места на спортивных мероприятиях различного уровня, тем самым не давая забывать о мастерстве спортсменов из Агульского района.

Напомним, что ребята развивают свои спортивные навыки под руководством Магомеда Баджаева.