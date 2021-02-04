Лидеров интернет-коммуникаций привлекут со всей страны

За неделю регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступили заявки из 79 регионов России. Активнее всего себя проявили участники из Центрального федерального округа – 32 %, Приволжского – 16 % и Северо-Западного – 15 %. Каждый третий претендент – житель Москвы – 21,5 % и Санкт-Петербурга – 8 %.

«Конкурс – это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для «новых» профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Осталось всего несколько регионов, которые мы пока не можем включить в географию конкурса, но уверена, что к окончанию регистрации подключатся все субъекты нашей страны. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества», – отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Руководитель Центра управления региона Дагестана Владимир Деревянко отметил, что данный конкурс станет ступенью для роста и развития каждого участника, учитывая тренд цифровизации по обратной связи возрастает потребность в квалифицированных специалистах. Также руководитель ЦУР региона пожелал удачи всем конкурсантам.

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Регистрация продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф.https://xn--80ahdaaocuwb3adye1k.xn--p1ai/Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.