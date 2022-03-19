Экономика

Льготные кредиты разработаны для системообразующих АТК, промышленности и торговых предприятий

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Правительство разработало поддерживающие кредитные опции для системообразующих предприятий, которые столкнулись со сложностями из-за текущей социально-экономико-политической ситуации.

Льготные займы могут достигать до 5 млрд рублей и выдаваться под ставку в 10% на срок не дольше года. Данная поддержка актуальна для аграриев.

Промышленность и торговля могут получать ещё большие суммы займов, однако процентная ставка будет равна 11%.

Льготное кредитование призвано обеспечить бесперебойность деятельности системообразующих отраслей.

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