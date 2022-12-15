Льготники Дагестана могут бесплатно газифицировать свой дом

Ветераны, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, участвующие в программе социальной газификации могут получить финансовую поддержку на приобретение газового оборудования и строительство сетей внутриземельного участка.

Социальная выплата предоставляется в размере не более 90 тысяч рублей на одно жилое помещение.

Получить услугу можно будет через МФЦ, сайт госуслуг или обратившись в управление соцзащиты населения по месту проживания. Денежная компенсация предоставляется только один раз независимо от количества собственников газифицируемого дома.

При подаче заявки нужно предоставить: копию документа, удостоверяющего личность заявителя; копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к льготной категории; документы, подтверждающие оплату приобретенного внутридомового газового оборудования и др.

Подробную информацию можно получить на сайте Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан в разделе «Догазификация».