ЛФЛ Дагестана: «Делаем детские мечты реальностью»

РФС продолжает серию публикаций о победителях третьего сезона конкурса «Россия – футбольная страна!». В номинации «Лучшая любительская лига» победу одержал проект «Любительская футбольная лига Дагестана». О своём проекте рассказали президент ЛФЛ Рамазан Газиев и комментатор лиги Рустам Рабаданов.

ЛФЛ Дагестана существует с 2011 года, сейчас в ней играют 2200 человек. Участник лиги – ФК «Наполи» – в 2022 году стал чемпионом России по футболу 8х8. Но широкую известность в России лига получила гораздо раньше – благодаря засчитанному голу, забитому судьёй, или нашумевшему интервью главного тренера команды «Кизляр» Шамиля Магомедова, который был разочарован ничьей и очень эмоционально поделился впечатлениями.

Президент ЛФЛ Дагестана Рамазан Газиев считает, что сильная медиаподдержка лиги помогает ей становиться известнее и, как следствие, развиваться. Потому каждый участник лиги должен быть готовым в любой момент создать яркий контент. Об этом, а также о лиге в целом он вместе с комментатором ЛФЛ Рустамом Рабадановым рассказал Российскому футбольному союзу.



«У Хабиба есть команда, но он сам не играет – если придёт, все к нему побегут»

Рамазан Газиев, президент ЛФЛ Дагестана:

– Мы создали лигу «Дикой дивизии» – фанатов «Анжи», она разрасталась по другим городам Дагестана и России. Решили всех объединить. На товарищеские матчи уже приходило человек 70, не было места, и чтобы сыграть, приходилось ждать минут по 40. Так как у нас был хороший организационный и медийный опыт в «Дикой дивизии», мы его полностью перенесли в эту лигу. Были камеры, трансляции, интервью. Футболисты из чемпионата Республики начали переходить к нам. И мы поняли, что уже не были футбольной лигой «Дикой дивизии». Так появилась Любительская футбольная лига Дагестана. Всё это началось в 2011 году.

Сейчас в нашей лиге огромное количество команд. Есть команды Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева. Мы общаемся, пересекаемся. У нас хорошие взаимоотношения уже много лет. Хотя мы занимаемся футболом, они – единоборствами. С Хабибом были знакомы ещё раньше – он вступал в «Дикую дивизию», был членом фан-клуба, заполнял анкету. Всё, как полагается. Мы ему баннеры посвящали. Его команда называется «The Eagles». Хабиб пока не играет. Может, переживает, что травму получит. А может просто потому, что матчи не получится начать – он придёт, и все побегут к нему общаться. Он большая звезда в Дагестане. А у Ислама нет своей команды – он сам играет. Причем очень хорошо. Ещё у нас есть парень по имени Кади Магомедов, он стал серебряным призёром Олимпиады по борьбе. Тоже заявил свою команду на турнир.

«Жи есть», слепой вратарь-окулист, удаление собаки

– Ваша лига в очередной раз пошумела на всю страну после забавного интервью тренера…

Рустам Рабаданов, комментатор ЛФЛ:

– Я Шамиля знаю хорошо – это человек очень эмоциональный. И уже когда я шёл на это интервью, у меня в голове был некий план, как говорить с ним. Но и всё. Остальное – импровизация, тем более всё было в прямом эфире. Хотя читал комментарии, и кто-то писал, что это было спланировано заранее.

Матч получился сумасшедшим, были качели. Команда Шамиля «Кизляр» проигрывала, потом в конце сравняла счёт. Так как соперник изначально был более слабым, Шамиля ничья не устраивала. Понимая это, я ему задал первый вопрос, доволен ли он результатом. И дальше начал он… Большая заслуга в этом интервью – именно его. Я просто развивал тему и поддавливал на его болевые точки по матчу. И вот так всё получилось. Кстати, после этого интервью было ещё одно. Команда Шамиля играла с Бабаюртом, хайп уже разошёлся. Там тоже получилось интересное интервью со столиком, печеньками, чаем.



– Позже было интервью с тренером, который называл своего вратаря слепым, хотя тот работает окулистом.

– Да, но его брал не я, а мой коллега. Играла команда «Кубачи», которая представляет одноимённое село. Кстати, оно очень известное – славится своими ювелирами. В общем, эта команда играет во второй лиге. У неё вратарь работает врачом в глазной клинике. И он пропустил много.

По мне, его очевидной вины в эти голах не было. Хотя, да, были и такие моменты, где он мог выручить. На эмоциях его тренер после игры сказал: «Глаза лечит всем, а себе сделать не может».

У нас было ещё одно интересное интервью, которое сильно разлетелось. Его дал тренер Руслан Магомедов, сделал точный прогноз на финал Чемпионата мира. Я от балды спросил его о прогнозе, а он всё разложил по полочкам. В итоге именно так всё и произошло.



Рамазан Газиев, президент ЛФЛ Дагестана:

– Был момент с пёсиком, который выбегал на поле. Там атмосферу сделал комментатор. Просто так – выбежала собака на поле – было бы не интересно, а комментатор подхватил: «О, удаление». У нас все готовы создавать контент, и это помогает.

А знаете, когда мы впервые стали известны на весь мир? В матче судья забил гол и засчитал его. Футболист бил пенальти, вратарь отбил и мяч полетел в судью. Арбитр попытался увернуться, но мяч попал в голову и залетел в ворота. И он засчитал этот гол. После этого в футболе поменяли правила – теперь такой гол не считается. Мы снимали этот эпизод с трёх камер – возможно, поэтому он так и зашёл публике. Если бы снимали с одной, эффект не был бы таким.



«Делаем детские мечты реальностью»

Рамазан Газиев, президент ЛФЛ Дагестана:

– В ЛФЛ есть премьер-лига, в ней играют 18 топовых команд. Из них 8–10 команд стабильно выезжают на всероссийские турниры. Кто-то на майском фестивале массового футбола, организованном РФС, играл. Кто-то пройдёт региональный отбор и поедет на чемпионат России позже. Там большая конкуренция, очень хорошие ребята. Все – бывшие футболисты. Часть из них были профессионалами, часть из них – ребята, которые не смогли реализовать себя в профессиональном футболе, но у них всегда была мечта играть на больших стадионах со зрителями.

Основной наш посыл – «Делаем детские мечты реальностью». По сути, это и привело нас к созданию лиги.

После премьер-лиги у нас идёт первая лига. В ней тоже участвуют сильные команды. Одна из них – «Юлдуз» Бабаюрт – сыграла на майском фестивале. Потом идёт вторая лига. Она делится на зоны «А» и «Б». В обеих лигах также играет по 18 команд.



– Матчи проводятся в одном месте?

– Да, все приезжают играть в Махачкалу – это удобно с организационной точки зрения. Там находится наше телеоборудование, комментаторская позиция, красивый стадион, баннеры. Мы бы не смогли продавать рекламу, если бы постоянно разъезжали. Наши ребята из оргкомитета ведь имеют основную работу, и они все там на хорошем счету. Лига – это их хобби. На этом мы и стараемся их держать. Например, Рустам у нас – комментатор, а в жизни – юрист.



«У нас контент снимает даже судья»

– Вовлекать людей мы научились в «Дикой дивизии». У нас не было никаких других инструментов. Напротив тебя – 1,5 тысячи человек, и тебе надо сделать так, чтобы они не кричали матом, а в поддержку. Причем такие слова, которые мы считаем правильными. И ты не можешь их купить или побить, ты можешь их только увлечь. Такую модель мы выбрали и в ЛФЛ. Стараемся это делать за счёт контента – у нас его создаёт даже судья. Продавать в организации должны вообще все. А у нас контент снимают все.



– Планируете ещё расширяться?

– Скорее всего, у нас команд сейчас станет меньше, так как мы стали больше делать упор на медиа составляющую – не все могут. Но это только в премьер-лиге. В остальных лигах останется так же. После того, как мы победили в конкурсе «Россия – футбольная страна!», в соцсетях главы Республики опубликовали пост, и муниципалитеты начали это репостить, писать о том, что их команды тоже внесли свой вклад в эту историю.

Получается, все наши муниципальные команды таким образом получили признание. Они сами находили финансирование для участия в соревнованиях, некоторые команды получили поддержку муниципалитетов. И это дает плоды. При этом есть много муниципальных образований, которые не поддерживают команды, но теперь наши участники получили такой толчок.

– В вашей лиге представлены 44 муниципалитета. Хотите охватить все 52?

– Мы планируем выезжать в муниципалитеты, общаться, чтобы в каждом из них была команда. Ведь не просто так ребята играют в футбол – мы транслируем, комментируем. Люди смотрят. Дагестанцы вообще по миру достаточно сильно раскиданы, а так они смотрят матчи команды из своего села или муниципалитета, болеют. Это – связь со своим регионом, так как у нас очень сильная привязка к своей родине. Плюс матчи лиги показывают на кабельном телеканале РГВК «Дагестан», который можно смотреть в любой точке мира.



«Наша задача – построить в Дагестане свой учебно-тренировочный центр»

– Узнали в прошлом году о конкурсе, подали заявку, но не прошли межрегиональный этап. В этом году смогли победить. Наверно, хотели получить признание, поэтому участвовали. И, конечно, было понимание, что, если получим такой статус, нам будет легче общаться с федеральными спонсорами. Они нам очень нужны.

Наша основная задача – построить в Дагестане свой учебно-тренировочный центр, принимать на нём всероссийские и международные соревнования. Дагестан граничит с пятью государствами, у нас хорошие взаимоотношения с арабскими странами, на юге России огромное количество команд. Это наш амбициозный план. В целом, у нас всё хорошо, и будет ещё лучше. Важно, чтобы всё больше присоединялось городов, единомышленников, талантливых людей. Мы хотим развиваться.

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