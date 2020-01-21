Левицкий прокомментировал назначение Мишустина

Вчера, 20 января, депутат Госдумы РФ Юрий Левицкий высказал свое мнение РИА «Дагестан» по поводу нового назначения на пост Премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Юрий Левицкий отметил нового Премьера как профессионала, четко понимающего проблемы страны и выбирающего конкретные пути для их решения, основной задачей которого является развитие аграрного комплекса и экспорта сельскохозяйственной продукции, развитие оборонно-промышленного комплекса, транспорта и т.д.

Также большое внимание будет уделяться защите прав бизнесменов и привлечению инвестиций. Работая в Федеральной налоговой службе, неоднократно отмечалась его качественная работа как руководителя и как политика.

Депутат Госдумы Юрий Левицкий выразил надежду, что, занимая столь важный пост, глава кабмина РФ сумеет решить поставленные перед Правительством задачи и оправдает оказанное ему доверие россиян и главы государства.

Напомним, что 15 января Президентом была предложена на рассмотрение Парламентом кандидатура Мишустина на пост Председателя Правительства.