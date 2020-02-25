Летом 2020 года в Дагестане появится бесплатный пляж для инвалидов-колясочников

Реализация проекта «Доступный пляж», который стал победителем Фонда президентских грантов, началась в республике. Проект предполагает создание пляжа, где люди с ограниченными способностями смогут самостоятельно искупаться в море.

Это первый пляж на Каспии, который адаптирован для людей с ОВЗ. Руководителем проекта высступил Магомед Омаров, тренер по парусному спорту ФПС РД им. Гвоздева. Он отметил, что помимо обязательной инфраструктуры, на пляже будут размещены шатер и шезлонги для отдыхающих.

Общая стоимость проекта превышает миллион рублей.