Лесничества готовят участки для проведения лесопосадочных работ в рамках акции «Зеленые километры»

В этом году в Дагестане будут проведены работы по посадке саженцев. Так, в Каякентском районе свыше четырехсот черенков высадят. А в Ногайском лесничестве ожидаются еще более масштабные мероприятия, там рассадят более чем тысяча шестьсот саженцев джузгуна безлистного.

Как сообщил Вагаб Абдулхамидов, исполняющий обязанности руководителя Комитета по лесному хозяйству региона, в текущем году аналогичные мероприятия пройдут и в других лесничествах.

Напомним, мероприятия по посадке леса проводятся в республике в рамках акции «Зеленые километры», инициированной главой региона.