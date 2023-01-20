Ленинград — символ непокорённости

18 января 2023 года восемьдесят лет исполнилось со дня прорыва блокады Ленинграда. Блокада, длившаяся 872 дня, унесла жизни почти семисот тысяч человек, по сведениям некоторых историков, эта цифра может увеличиться еще на сто тысяч. За каждым именем своя история, но она так или иначе связана с родным городом. Ленинград стал символом борьбы с фашизмом, символом непокорённости и противостояния фашизму. Восемьдесят лет — не повод позабыть и отринуть те трагические события. Это важно для настоящих и будущих поколений, чтобы продолжать помнить, чтить и ценить мир.

История Блокады Ленинграда началась в сентябре 1941 года. За неполные три года город подвергался бомбардировкам 173 раза, более 70 тысяч бомб было сброшено на город, и сигнал тревоги звучал много сотен раз.

Спасение городу подарили солдаты Красной Армии в ходе боевой операции «Искра». Она воспламенила надежду в сердцах ленинградцев и всего Отечества. Долгожданное событие произошло 18 января 1943 года, это позволило установить сухопутную границу с городом и ослабить осаду. Полностью освободить город удалось снять лишь 27 января 1944 года. И можно смело сказать, что прорыв остается одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны. Оно подарило людям надежду, зародившуюся впервые после битвы за Москву.

Силы были на исходе, но люди смогли выстоять и победить, сделать шаг к мирной жизни, в которой не будет места фашизму.

Те печальные события живы в наших сердцах. Кроме того, они прививаются и подрастающему поколению. В школах проводятся патриотические мероприятия, открытые уроки. Кроме того, в рамках еженедельных тематических бесед «Разговоры о важном», в очередной понедельник, который пришёлся на 16 января 2023 года, состоялись беседы со всеми учениками России по теме: «Блокада Ленинграда».

В мероприятии приняли участие и учащиеся школ Агульского района. В рамках еженедельных тематических бесед они узнали новые факты освобождения города-героя, а также выразили свое мнение о том, как важен мир и как ужасна война.

Цикл мероприятий в честь 80-ой годовщины прорыва Блокады Ленинграда в школах Агульского района будет продолжен. По словам руководителей общеобразовательных учреждений муниципалитета, памятные акции «Блокадный хлеб», «Чтобы помнили…» являются неотъемлемым элементом воспитания в детях памяти о славном прошлом наших предков и уважения к родному Отечеству.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин Мазанаев Наби Курбанович отметил, что воспитание будущих поколений не может осуществляться без опоры на историю нашего Отечества.

«Есть героические страницы истории нашего государства, которые не могут быть забыты. Одна из них Великая Отечественная война. Эти события идут бок о бок с нами, и, несмотря на то, что их живых свидетелей остается все меньше, это не дает нам право забыть. Эта война стала испытанием нашей нации на прочность, и сегодня остается предметом изучения военных историков и аналитиков. С высоты своего педагогического опыта могу сказать, что дети на уроках всегда особенно внимательно относились к военным событиям 1941-1945 годов. Потому как не осталось ни одной семьи, которой она не коснулась. Очень важно воспитывать в детям уважение к подвигу. И я считаю, что такая дата, как восьмидесятилетие прорыва блокады Ленинграда, является очень яркой и очень символичной. Это символ силы, героизма горожан против бомбежек, голода, холода. Против всего, что истощает человеческую волю. Память о тех событиях живет не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране. Мы помним. Мы гордимся», — отметил историк.

Алёна Магомедова