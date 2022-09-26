Лекарства или деньги?

Трудно предугадать, какие лекарства нам могут потребоваться в течение года.

До 1 октября федеральные льготники должны определиться, хотят ли они получать набор социальных услуг или денежную компенсацию. Большинство льготников на практике предпочитают деньги. Но у этого решения есть и обратная сторона.

Одна из самых важных льгот, которую гарантирует выбравшим НСУ государство, – бесплатные лекарства. И речь порой, особенно при лечении онкологии, идет об очень значительных суммах.

Пациенты, которые перенесли сердечно-сосудистую катастрофу, вынуждены принимать препараты пожизненно, ежедневно. Это вопрос жизни и смерти. Большая часть этих препаратов – дорогостоящие. И в денежном эквиваленте выдаваемая сумма не покрывает расходы на них. Если человек получает лекарства, а не деньги, то это повышает приверженность приему препаратов, что для сердечников очень важно. Что такое приверженность? Это ежедневное, тщательное выполнение рекомендаций врача по приему лекарственных средств. Именно от приверженности лечению зависит длительность и качество жизни пациента. Если человек, например, не сможет по ряду причин получить бесплатные лекарства за счет регионального бюджета, то, скорее всего, его приверженность лечению снизится.

Также в НСУ входит санаторно-курортное лечение по профилю основного заболевания и компенсация проезда пригородным железнодорожным транспортом или междугородним транспортом к месту лечения. Инвалиды первой группы и дети-инвалиды также могут рассчитывать на путевку в санаторий и компенсацию проезда для сопровождающих лиц.

Причин, по которым люди выбирают денежную компенсацию, несколько. Самая главная – некоторые федеральные льготники, в частности, пациенты с сахарным диабетом или онкологией, имеющие инвалидность первой и второй групп, могут претендовать на получение региональной льготы по дополнительному лекарственному обеспечению.

Люди отказываются от набора социальных услуг по 178-му федеральному закону, выбирают денежную компенсацию и в то же время получают бесплатные лекарства, которые закупает региональный бюджет. По сути, происходит дублирование льготы.

Региональная программа дополнительного лекарственного обеспечения регулируется постановлением правительства России № 890. Согласно этому документу, право на получение бесплатных препаратов имеет огромный круг лиц, и список во многом пересекается с федеральным.

Например, в категорию региональных льготников, как и федеральную, входят инвалиды первой группы, блокадники, ветераны ВОВ… Также на бесплатные лекарства могут претендовать пациенты с онкологией, ВИЧ, детским церебральным параличом, туберкулезом, заболеваниями крови, лучевой болезнью, инфарктами, сахарным диабетом, болезнью Паркинсона…