Лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 могут получить родственники или волонтеры

Родственники или волонтеры могут получить лекарства для амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в ответах Минздрава РФ, опубликованных во вторник в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

«Нужно уточнить в медорганизации, к которой человек прикреплен, где и как заказать лекарства. К примеру, во многих регионах лекарства могут получить родственники либо возможна доставка волонтерскими организациями. К примеру, акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку людей во время пандемии. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства на дом», — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что бесплатно выдаются лекарства, которые включены в методические рекомендации по лечению нового коронавируса. При этом каждому пациенту лекарства назначаются в зависимости от картины заболевания.

«Организацией выдачи бесплатных лекарств занимаются региональные органы по охране здоровья. В каждом регионе возможности выдачи различные — в медучреждении, через врачей-терапевтов, через врачей скорой помощи. Уточняйте у врача при назначении», — добавили в Минздраве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/10199775