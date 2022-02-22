Легойда: РПЦ делает все возможное для оказания помощи переселенцам с Донбасса

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, член Общественной палаты Владимир Легойда рассказал о помощи, которая предоставляется беженцам с Донбасса Русской православной церковью.

«События на Донбассе никого не оставляют безучастными. Угроза жизни вынудила мирных жителей покинуть свои дома и искать убежища в России. Но, несмотря на трагичность этой ситуации, есть и светлая сторона: россияне оказались солидарны в желании помочь беженцам. Как показывает свежий опрос ВЦИОМ, 78% наших сограждан «поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР», а «положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР» еще больший процент респондентов — 82% из числа опрошенных.

Русская православная церковь в свою очередь старается делать и уже делает все возможное для оказания помощи переселенцам. Так, при социальном отделе Ростовской-на-Дону епархии создан оперативный штаб, который сотрудничает со штабом МЧС. При каждом пункте временного размещения в Ростовской области дежурят священники и оказывают людям духовную помощь. В усиленном режиме работает центр гуманитарной помощи. Организован сбор продуктов, одежды и предметов первой необходимости. Священнослужители посещают пункты временного размещения, передается гуманитарная помощь», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Член Общественной палаты также рассказал, что на призыв оказать беженцам поддержку откликнулись и в других епархиях Русской церкви.

«Шахтинская епархия организует питание и размещение беженцев. Сбор пожертвований и гуманитарной помощи для беженцев Донбасса ведется в Екатеринодарской, Волгодонской, Владивостокской епархиях. С призывом проявить к беженцам милосердие, братскую любовь и заботу, а также усилить молитвы о мире в Донбассе обратился митрополит Оренбургский Вениамин», — подытожил Легойда.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2022/02/21/17324365.shtml