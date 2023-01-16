«Легенды Дагестана» предлагают перейти от перегруженных маршрутов к недооцененным

Исполнительный директор ООО «Творческие технологии» Вартан Аветов презентовал главе республики Сергею Меликову концепцию национального туристического маршрута.

Предполагается, что он включит в себя 17 основных точек – природных достопримечательностей и знаковых смотровых площадок республики.

В рамках проекта планируются: строительство новых отелей; модернизация уже полюбившихся гостям республики мест отдыха и оборудование новых площадок; организация учебного центра для обучения персонала, сопровождающего туристов на всем протяжении маршрута; создание совместно с регионом туроператора для сопровождения нового маршрута.