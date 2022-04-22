«Легенды Дагестана» покажут в кинотеатрах Москвы

С 22 апреля по 31 августа 2022 года в московских кинотеатрах «Москино» будет демонстрироваться видеоролик «Легенды Дагестана».

Перед началом киносеанса москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с достопримечательностями Республики и оказаться в уникальных по своей красоте местах.

Каспийское море, древний Гуниб, село-призрак Гамсутль, Сулакский каньон и бархан Сарыкум ежегодно принимают сотни тысяч туристов.

Туристический поток в Дагестан постоянно увеличивается. Гостеприимная Республика и радушные дагестанцы ждут зрителей сети кинотеатров «Москино» в качестве туристов.

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