Культура, Общество

«Легенды Дагестана» покажут в кинотеатрах Москвы

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С 22 апреля по 31 августа 2022 года в московских кинотеатрах «Москино» будет демонстрироваться видеоролик «Легенды Дагестана».
Перед началом киносеанса москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с достопримечательностями Республики и оказаться в уникальных по своей красоте местах.
Каспийское море, древний Гуниб, село-призрак Гамсутль, Сулакский каньон и бархан Сарыкум ежегодно принимают сотни тысяч туристов.
Туристический поток в Дагестан постоянно увеличивается. Гостеприимная Республика и радушные дагестанцы ждут зрителей сети кинотеатров «Москино» в качестве туристов.

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