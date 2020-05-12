Легенды аула Рича

В героической истории многострадального аула Рича было и неисчислимое количество жертв, и поломанных судеб. Устная традиция народа гласит, что легендарный аул был семь раз разрушен иноземными завоевателями и семь раз отстроен.

Каждый раз аул восстанавливался словно феникс из пепла. Находилось село на перекрестке трех стратегически важных дорог, через Рича проходили караваны торговцев, а также полчища завоевателей. Рича, как камень преткновения, стоял на пути пришельцев. Планы у захватчиков были разные: аулы, располагавшиеся на пути варваров, опустошались. Участь непослушных и провинившихся была жестокой — смерть. Многие аулы покорялись силе врага.

Ричинцы оказывали отчаянное сопротивление каждому нашествию полчищ. Завоеватели пользовались картами арабов, где Рича была отмечена особой меткой красного цвета, что означало опасная зона — очаг сопротивления. К этой метке по карте враги подходили с большой осторожностью, собравшись всеми силами, внезапно. В Рича на высоком уровне была организована система наблюдения и охраны окрестностей. На высотах и входах в аул стояли сторожевые башни, главной задачей которых было извещение жителей о надвигающейся опасности.

Агул полностью был составной частью античного государства Кавказская Албания. Вся история Агула и в частности аула Рича непосредственно связана с историей Кавказской Албании.

Многовековые персидские походы, опустошительные нашествия монгольской орды во главе с Чингисханом, Букдаем, Тахтамышем, затем войско Тамирлана, жестокие битвы с Надиршахом забирали и уничтожали не только материальные ресурсы Рича, но и его бесценный потенциал — людей. Многие молодые ребята оказывались в плену, становились объектом купли-продажи в руках нечестивцев — работорговцев.

Такая трагическая судьба сложилась и у 12-летней ричинки, оказавшейся волей судьбы в персидском плену. О ней и наше небольшое повествование.

Во время одного из таких набегов юная горянка из Рича попадает в руки безжалостных варваров -работорговцев. После длинной дороги и нескольких перепродаж ричинка оказывается в морском порту Константинополя. Там, где продавали рабов на невольничьем рынке. Мало что оставалось от статной юной красавицы. Истощённая от голода, утомлённая долгой дорогой, девушка выглядела больной, невзрачной, неухоженной.

Не привыкшая к палящим лучам солнца, с обгоревшим до красна лицом, с треснутыми обсохшими губами, жаждущая напиться водой. Горянка, привыкшая дышать свежим прохладным воздухом, сидела, опустив печальные глаза и молилась Аллаху, чтоб он облегчил её участь.

Пожилой конюх, который идёт на рынок продать жеребца, покупает девушку за небольшую сумму, чтоб прислуживать больной жене. В голове конюха мелькает мысль «пусть дочкой мне будет», так как своих детей Аллах не дал. Так девушка попадает в руки добрых людей. Несмотря на свой юный возраст, она берёт все домашние заботы на себя, ещё успевает сходить на конюшню, помочь старику навести порядок в хлеву, выгонять и загонять коней. Так она обретает вторую семью. Радость стариков, которым всевышний Аллах не дал своих детей, была безмерной. Они учат девушку своему языку, местным обычаям, этикету поведения. Проходят годы, ричинка становится хозяйкой в доме, хорошей наездницей и необыкновенно красивой девушкой.

Время было летнее, в тёмную ночь, как из ведра льётся дождь, ослепляющее режутся вспышки молний во тьме, оглушающе грохочет гром. Перепуганные лошади в загоне бросаются из стороны

в сторону. Вдруг ломается забор. Ржание коней, топот и гром, всё перемешалось. В хаосе лошади разбегаются по разным сторонам.

Всю ночь семья конюха проводит на ногах: но удержать табун было невозможно. Несмотря на усталость, ранним утром конюх с дочкой выходят на поиск лошадей. Идёт дочь в одну сторону, старик — в другую. Девушка скачет на коне вдоль глубокого ущелья. И вдруг внизу у речки видит нескольких лошадей.

Подумав, что это их лошади, скачет она прямо на них. Но, прискакав к лошадям, видит, что они чужие. Кроме того, видит, что у речки отдыхают охотники, сушат одежду от ночного проливного дождя.

Звон копыт и ржание коня нарушают тишину, уставшие сонные охотники, ничего не понимая, смотрят в сторону всадника. Удивляются, когда на вороном коне видят девушку с распушенными длинными волосами. Ричинка как появилась сквозь туман словно призрак, так же исчезает.

Только молодой парень, заметивший всю изящность юной прелестной девушки на коне, сам не понимая, что делает, вскакивает на лошадь и рысью скачет вслед за ускакавшей вдаль наездницей. Подумав, что это какая-то ловушка, скачет за ними и вся группа охотников.

Долго скачут, девушка, понимая, что её преследуют, колотя ножками по бокам коня, мчится как ветер, на конюшню к отцу с матерью.

Встревоженная и испуганная ричинка прискакала домой. Соскочив с коня, обнажив отцовский меч, стоит у входа в дом, защищая старушку мать, без страха готовая сразиться с самим дьяволом. Не успевает она вздохнуть, во дворе появляются всадники, что её преследовали. Тут возвращается и конюх. Седобородый старик не понимает, что за люди толпятся у его ворот. Гости, удивлённые храбростью девушки, переговариваются между собой, объясняют старику, что они не разбойники, что не причинят вреда. Объясняют, что они сыновья турецкого хана, заблудились по дороге в густом тумане, возвращаясь из похода, попали под дождь и отдыхали у речки. Но молодой парень с удивлёнными глазами смотрит на девушку. Её обаяние, яркость глаз, нежность губ, гибкий стан завораживают парня. Они расходятся, но в сердце молодого парня проникает любовь.

Сын хана Шахзаде влюбляется в ричинку, часто наведывается на конюшню старика, каждый раз привозит много сладостей, подарков, но упрямая девушка не даёт никаких надежд парню. Тут Шахзаде идёт прямиком к старику и просит её руки, узнав, что это сын самого хана, ему ничего не остаётся, как согласиться.

Долго думает старик о судьбе своей дочери, что купил на рынке.

Его одолевала то радость, что дочь попадёт в дом с достатком, то печаль, что она покинет его дом. Дочь, что он обрёл за несколько дирхемов, становится любимой женой Шахзаде – сына султана великой Турции. Сыграли свадьбу, закатили пир на весь мир, Сын султана был счастлив. Жили в огромном дворце, ричинка была окружена любовью, богатством и заботой. Но печаль не покидала молодую жену. Шахзаде был готов на всё, чтоб видеть радость и улыбку на лице любимой женщины.

Но видит, что душа жены не на месте.

— В чём грусть твоя, любимая, — спросил как-то Шахзаде.

— Всё прекрасно, мой свет, — ответила ричинка.

Была весенняя пора, вечер, девушка одна сидела на балконе, печально глядя в даль с мокрыми глазами.

Усевшись рядом, Шахзаде попросил открыть сердце и рассказать о её печали.

Молча посмотрев на мужа, вытирая слёзы, тихим голосом начинает ричинка рассказывать мужу о трагедии своей жизни.

О том, как она оказалась в чужом краю, как будучи ребёнком на её родное село напали варвары, Надир-шаха, как разграбили и разгромили её село, как вырвали её из рук матери. Рыдая как младенец, рассказала, как убивали её родителей и младших братьев, как собрав в одну кучу сотни женщин, стариков и детей со всего села на площади Гьюб-Ратт устроили шаххирман, как кровь беспомощных людей текла рекой из-под копыт конной армии палача, как грабители не оставили камня на камне в её родном селе, как хоронить умерших было некому, а на улицах села валялись истерзанные тела жителей.

В ужасе от услышанной жестокости, удивлённый судьбой любимой жены, Шахзаде тихо произносит слова как клятву.

— Даю слово мужчины, отвезу тебя на родину, поднимем мы твой дом и всё твоё село.

Воспитанный в строгой семье на высоком уровне Шахзаде, как между двумя огнями, знает, что отец не даст согласия на такой дальний путь, с другой стороны, жене дано мужское слово.

Проходит время, не может Шахзаде решить этот вопрос. Как-то раз жена просит навестить её семью — семью конюха, и между делом Шахзаде рассказывает старику о том, что нет радости в лице жены из-за трагедии её жизни, и о данном им слове.

Старик был мудрым человеком, недолго думая, говорит Шахзаде: «Когда у твоего отца будет большой совет, зайди к нему и задай при всех свой вопрос: должен ли мужчина сдержать своё слово?»

Поняв хитрость старика, радостный Шахзаде щедро вознаграждает конюха.

Проходит времена, наступает день совета старейшин страны. Шахзаде врывается в огромный зал, наполненный государственными служащими, и спрашивает:

— Отец! Могу ли я задать вопрос почтенным мудрецам великой империи?

Отец, удивлённый неожиданному визиту сына, благосклонно отвечает:

— Что случилось, сынок? Задай свой вопрос.

— Отец, повелитель, великие мудрецы! Что делать мужчине, если он дал слово?

Старейшины смотрели на юношу, переглядываясь друг на друга.

Не зная о чём идёт речь, все молчали.

Но строгий голос султана прерывает тишину.

— Сынок, я тебя воспитал быть высоконравственным мужчиной, чтобы не был склонен ко лжи и пустым обещаниям. Голодным сиди, но будь хозяином сказанного слова!

— Отец, я дал слово своей жене, что отвезу её на могилы родственников. Чтоб быть хозяином своего слова, прошу твоего благословения.

Привыкший выносить справедливые решения, султан, сидя на совете, не смог дать другого ответа.

Обрадовавшись, Шахзаде собрался в путь, дорога предстояла длинная, Шахзаде с женой вышли в путь. Отец, опасаясь за жизнь сына, выделил ему отряд с сотней храбрых солдат (аскеров).

Через месяц утомительной дороги группа добралась до Баб аль-Кист. Приближаясь к родным местам, со слезами на глазах ричинка смотрит на вершины гор со снежными шапками Кунакьар, Алахундаг, КарнитIа.

Спускаясь с Кунакьар по пути к родному аулу, она увидела те же руины, разгромленные свирепым врагом. Рича, от которого оставались только руины, которые напоминали о судном дне.

Ещё из далека увидев несколько уходящих в небо столбов дыма, ричинка от счастья не могла держать себя в руках, потому что это давало ей надежду, что родной аул жив и будет жить. Здесь впервые Шахзаде видит искреннюю радость и улыбку на лице своей жены.

Утомлённые долгой дорогой, они остановились на окраине села в местности «Усалдигь рух». Шахзаде просит воды, жена советует принести воду из маленького источника, что расположен в скале по ту сторону небольшого ущелья, она хорошо знала эту местность.

Вкус этой воды был необыкновенным, а на вид она была серебристо-чистая как роса. Шахзаде несколько раз посылает гонца за водой, почувствовав вкус этой воды, даёт указание нукерам построить мост к этому роднику, чтоб каждый путник мог насладиться вкусом, родник с тех пор называется «Хандин булах».

Недолго длится радость молодой ричинки. По прибытию в село, она узнаёт, что в живых в Рича остались лишь горстка людей, и это подросшие дети, которые были спрятаны родителями в подземных убежищах села.

Голодные, одичавшие без взрослых, питались разными травами, корнями. То же самое сушили на зиму, делали из него муку, пекли лепёшки, выживали как могли, но жили дружно, как одна семья, старшие поддерживали младших.

Привыкший к роскоши, всегда сытый и обеспеченный вдоволь Шахзаде был в ужасе от увиденной картины.

Отдых длился недолго. Как и обещал своей возлюбленной, Шахзаде начинает поднимать Рича из руин. Нанимает из разных сёл мастеров-строителей, и сам трудится от зари до зари. Поднимают мечеть и много близлежащих домов.

Проходит несколько лет, казна Шахзаде-хана иссякает, но рождение мальчиков близнецов даёт ему силы и веру в себя.

Приходит в горы чума, боясь за детей, он отправляет жену с сыновьями под охраной сорока аскеров обратно в Турцию, говорит супруге, что через полгода вернётся и сам.

Но судьба поступает с ним жестоко, мастера, которые приходили с разных сёл, в поисках заработка заносят болезнь.

Чувствуя, что лихорадка настигла его, он даёт нукерам приказ собраться в путь, с надеждой что похоронят его в Турции. Но как только тронулись из села в районе «Чирил», он покидает этот мир. Возить тело дальше группа считает неразумным и возвращается в село, хоронят его на кладбище среди ричинцев. По сей день в центре кладбища стоит большой пир, где похоронен Шахзаде — сын турецкого хана. Пир так и называется — Зиярат Шихзаде.

∗∗∗

Среди камней среди развалин,

В краю разрушенном дотла.

Стоял зажмурившись ричинец,

Последний житель села.

Тела родных, обломки жизни,

Агул в огне, течёт слеза.

Рекою кровь, кругом руины,

Хромая лошадь без седла.

Что перенёс он, что увидел?

Ему ведь не было пяти.

Он сам себя стал ненавидеть,

Родных своих не смог спасти.

При нём село его спалили,

Убили всю родню, за что?

Умершим и могил не рыли,

Всё хмуро жмурилось лицо.

Скрепя душою, стиснув зубы,

Он смело меч с земли поднял.

Агул в огне, дрожали руки,

Отцовский меч как мать обнял.

Гасан Раджабов, писатель, автор многочисленных стихов и песен из с.Рича