Лечебно-оздоровительный туризм в Дагестане для всех членов семьи

Говоря о перспективах развития в Дагестане медицинского туризма, политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой отмечает: «Известно, что в республике есть возможность поправить здоровье в санаторно-курортных учреждениях. Но активно развивающийся туризм, задал тренд и еще одному направлению — по медицине. Нередко наши земляки, проживающие за пределами республики, приезжают в Дагестан на лечение, особенно на стоматологическое лечение. А сейчас, после туристического наплыва, такой возможностью пользуются и иногородние жители. Причём, отметим, что лечение в Дагестане на порядок дешевле, чем в целом по стране».

Дагестан славится не только минеральными источниками но и целебной грязью. В республике действуют санатории «Талги», «Каякент», «Радде» и «Гуниб», а также бальнеологический курорт «Ахты».

Регион имеет возможности для проведение всего комплекса медицинских мероприятий, направленных на выявление, лечение болезней и реабилитацию в условиях, приближенных к курортным, в непосредственной близости от источников бальнеологических ресурсов. Развитие лечебно-оздоровительного туризма, с учетом элементов медицинского и детского туризма, позволит сформировать на туристических территориях комплексный туристический продукт для всех членов семьи.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»