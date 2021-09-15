Излечивая животных, следит и за здоровьем человека

В последний день лета 31 августа ветеринарные работники по всей стране принимают поздравления с профессиональным праздником.

В праздничном календаре этот день появился относительно недавно, однако значимость ветеринаров всегда была особенно актуальной. Ведь как человеку нужна правильная медицинская помощь, так и животные нуждаются в грамотном и своевременном лечении.

В рамках профессионального праздника чествуются лучшие представители профессии, которые продемонстрировали в своей работе ответственность и мастерство.

В их числе и Лотова Аида Курбановна, которая с 2001 года работает в Дербентском районном ветеринарном управлении по специальности ветеринар-паразитолог.

Работать по специальности она начала после окончания Дагестанского сельскохозяйственного института в городе Махачкале. По словам Аиды Курбановны, выбор данной профессии был обусловлен тем, что ее отец Раджабов Курбан Хакирович долгое время работал в сельскохозяйственной отрасли Агульского района. А также тот факт, что, живя в селе, с малых лет дети начинают помогать родителям в заботе о домашних животных. Во многих подворьях были большие хозяйства, которые помогали в сложное время прокормить семью. Она родилась и выросла в селе Тпиг Агульского района в семье Раджабовых. Отец Курбан Раджабов работал в совхозе, а мама Раджабова Пакизат много лет проработала поваром в детском садике. Большой подмогой родителям в поддержании бюджета многодетной семьи было домашнее хозяйство. Коровы, овцы, козы, домашняя птица – все это было в каждом дворе. Однако, по словам Аиды Курбановны, порой возникала необходимость оказания квалифицированной помощи животным. В селе были лекари, которые не учились азам ветеринарии, но, опираясь на опыт и любовь к животным, они могли лечить скот и других домашних питомцев, используя подручные средства или народные методы лечения.

В современных условиях работа ветеринара направлена не только на лечение животных, но и на предупреждение распространения инфекций и болезней среди животных с помощью различных профилактических мер. Также важным направлением в работе ветслужб является устранение опасности передачи животных инфекций и болезней к человеку.

Комментируя аспекты своей профессии, она отмечает, что от ветеринара в профессиональной деятельности требуется проявление таких же качеств, что и у врача. Ведь по характеру деятельности специальность ветеринара требует ответственного подхода, чуткого и бережного отношения к своим пациентам, которые не могут сказать о своей боли или о тех или иных симптомах. Ветеринару приходится определять по косвенным признакам состояние животного и проводить своевременное лечение. Это сложная работа, которая требует соответствующего образования и широкой практики.

За двадцатилетний стаж в профессиональной деятельности Аида Курбановна неоднократно награждалась различными наградами. Так, в 2021 году ей была объявлена Благодарность Главы Дербентского района за добросовестный труд и высокий профессионализм, а также была вручена медаль «За многолетний труд на ниве ветеринарии». Эти профессиональные награды стали дополнением к медали «За заслуги в ветеринарии», которую вручили Лотовой в 2019 году.

На селе ветеринар всегда был в почете. Профессионал мог без труда вылечить покалеченное животное: наложить шину, зашить рану. Это тем более важно, потому что кто еще поможет животному, как не человек?

В современных реалиях ветеринар следит и за качеством поголовья, и за его состоянием, и за качеством мясомолочной продукции. То есть ветеринар, излечивая животных, следит и за здоровьем человека в некоторой степени. Этот факт наглядно демонстрирует широту данной профессии и ее особую значимость, которая ведет свой счет со времен первых прирученных животных.

Алена Магомедова