Лана Самарина: «СМИ Дагестана очень профессионально и ёмко освещают ключевые события, происходящие в регионе»

Первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина в рамках проходящего в Дагестане форума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» отметила, что местные средства массовой информации очень профессионально и полно освещают те процессы и события, которые протекают в регионе. «Регион очень богат на события, и местные СМИ умело отрабатывают региональную повестку, формируют качественный контент», — прокомментировала Самарина. Заместитель главного редактора ТАСС отметила, что она выступит с темой создания интересных и завлекающих новостей. По ее словам, очень важно сформировать качественный продукт, который будет отвечать запросам аудитории. «Открыли больницу, построили дорогу, запустили новое производство – все это хорошие инфоповоды. Но что очень важно, так это увязать событие с простой жизнью рядового гражданина, объяснить, как это отразится на его жизни», — сообщила Лана Самарина.

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