Лакский театр представил зрителям премьеру по произведениям Расула Гамзатова

Лакский театр представил зрителям премьеру спектакля «Последняя цена» по произведениям Расула Гамзатова. Новую постановку режиссера Дмитрия Павлова показали в Махачкале, Дербенте и Избербаше.

Постановка осуществилась при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт».

Это уникальный спектакль, в котором переплелась проза и стихотворения Расула Гамзатова, написанные в разные периоды его жизни. В нем нет персонажей, но при этом их множество – и в каждом звучит голос Дагестана, его древняя история. Актеры становятся частью языка, образом природы и ее символами – водой, огнем, камнем. Они выступают подобно античному хору, в то же время это и чистый голос писателя, его слово о мире, философские размышления. Спектакль-путешествие в подсознание поэта, откровение художника.

Среди первых зрителей, оценивших постановку, дочь поэта Салихат Гамзатова. «Только в сентябре стартовал год Расула Гамзатова, но уже Лакский театр откликнулся такой серьезной постановкой. Безусловно, это очень интересная работа режиссера. Спектакль для подготовленного зрителя, для зрителя, который знает и любит поэзию Расула Гамзатова, — делится она впечатлениями. — Очень много поэзии, много и отрывков из «Моего Дагестана». Такой спектакль по поэтическим произведениям, по творчеству в целом, который не прерывался бы танцами, концертными номерами, мы впервые видим. Наверное, правильно, что Расул Гамзатов может звучать в разных жанрах».

Посмотрели спектакль и исследователи творчества поэта, литературы, культурная общественность.

Доцент кафедры русской литературы Филологического факультета ДГУ Муса Гаджиев назвал «Последнюю цену» — большим событием в театральной жизни республики. «Я могу поздравить Лакский театр, — сказал он. — Как мне кажется, это лучшее, что я видел по творчеству Расула Гамзатова, потому что это попытка не идти по проторенному пути, а предложить серьезный разговор о его поэзии, прежде всего. Причем самыми разными средствами – и через декламацию (а она была разная), через ритмический рисунок, просто замечательный, через пластику. У зрителей могут быть возражения, но, мне кажется, Дмитрий Павлов не изменил себе, не предлагая банальных решений».

По мнению публициста и издателя Мурада Ахмедова, очень тяжело передать многогранный талант Расула Гамзатова в одном спектакле, но режиссер сделал это профессионально.

«Отрадно, что у нас есть такие творческие силы, которые могут масштабный талант Расула Гамзатова преподнести зрителю. Очень интересные находки. Это новое прочтение, но оно в то же время не испорчено какими-то излишествами. Вот это очень подкупает. Остаются узнаваемыми все главные постулаты, девизы его творчества – режиссер сумел сохранить их в одном спектакле», — говорит Мурад Ахмедов.

Постановка будет идти в репертуаре Лакского театра, а в ближайшее время коллектив отправится с ней на гастроли в Чеченскую Республику и Северную Осетию.