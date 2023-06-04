Благодаря позиции главы Республики Дагестан Сергея Меликова лагерю «Солнечный берег» возвращена часть береговой зоны, которую «буквально украли у детей отдельные жулики».

Об этом сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий также отметил, что дети пока не могут купаться в море из-за решения Роспотребнадзора: «Сегодня важно сделать так, чтобы наши детишки могли бы купаться в море. Сейчас на территории есть бассейн, но какой может быть бассейн, когда в 20 метрах море? Есть запрет местного Роспотребнадзора, но со стороны это выглядит больше как «подстраховка» чиновников».

Источник: Мирмол