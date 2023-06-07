Лагерь «Соколенок» начал работу в Агульском районе

5 июня в Агульском районе начал свою работу летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Соколенок». Данная инициатива была реализована в рамках исполнения поручения Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова с целью обеспечения в каждом муниципалитете условий для безопасного проведения досуга школьников в период летних каникул.

Значительное внимание решению данного вопроса уделяет и глава МО «Агульский район» Закир Каидов. Готовность школы к открытию летнего лагеря 31 мая оценил глава администрации района в рамках посещения. Основное внимание Закир Гусейнович уделил вопросам организации питания детей и созданию обязательных условий для обеспечения полноценного и безопасного оздоровительного отдыха детей. В завершение были даны некоторые рекомендации.

Напомним, финансирование организации и работы лагеря обеспечивается из муниципального бюджета.

«Соколенок» открыт на базе МКОУ «Буркиханская СОШ». Предполагается в общей сложности проведение двух смен. По словам директора общеобразовательного учреждения Ларисы Рамазановны, эти две смены будут реализованы параллельно, так как было необходимо принимать во внимание выход педагогических работников в отпуска.

«Так как лагерь открывается впервые в муниципалитете — это такой дебют, который позволит в следующем году организовать летний оздоровительный лагерь на более высоком качестве как для детей, так и для сотрудников, задействованных в работе лагеря», — отметила Лариса Рамазановна.

Торжественное открытие лагеря состоялось 5 июня. Педагоги школы и специалисты КДЦ села Буркихан поприветствовали воспитанников садика, которых в общей сложности было пятьдесят. В приветственной речи руководитель лагеря Юсуфова Роза Алиевна пожелала детям хорошего отдыха и много положительных эмоций. Для этого на базе лагеря подготовлена богатая развлекательная и оздоровительная программа: игры, эстафеты, другие спортивные и интеллектуальные соревнования, а также многое и многое другое.

В лагере работают 9 учителей, выполняющих обязанности вожатых, руководителей кружков, инструкторов по физкультуре. Помимо этого, силами других учителей осуществляется ежедневное дежурство по школе с целью обеспечения безопасности и оказания помощи в организации питания, досуга и т.д. Также задействован и технический персонал, в первую очередь работники пищеблока.

В день открытия с самого раннего утра на территории нашей школы звучала музыка, раздавался веселый детский смех, что стало прекрасным стартом интересной жизни лагеря. Летний лагерь для детей – это возможность провести время весело и с пользой, это площадка для творческого развития, обогащения духовного мира ребенка. Целый месяц дети могут отдыхать, укреплять свое здоровье и развивать свои таланты в лагере «Соколенок». Согласно плану воспитательной работы лагеря, в первый день дети начали готовиться к открытию смены, вместе с воспитателями они придумали названия отрядов, девизы, оформляли свои отрядные уголки. Все старательно подготовились к празднику.

Для каждого ребенка «Соколенок» стал приятной неожиданностью, будем надеяться, что у них после завершения смены останутся самые приятные воспоминания.

Алёна Магомедова