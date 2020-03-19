«Лаборатория Касперского» научит российских школьников основам безопасности на «Уроке цифры»

«Лаборатория Касперского» примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Специально для него компания разработала тренажёр, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети будут знакомиться с миром информационной безопасности. Уроки с применением этого тренажёра будут проходить в российских школах с 10 по 23 марта.

Тренажёр включает в себя три варианта сценариев с тремя разными героями — биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать, за какого из персонажей хочет играть, а затем пройти урок ещё раз — за другого героя. Каждому из них нужно достичь определённой цели, а для этого выполнить ряд действий. При этом задания внутри каждого из сценариев направлены на знакомство с темой безопасности на ситуациях, с которыми дети могут столкнуться в том числе и в реальной жизни. После завершения игры школьникам будет предложено пройти финальный тест. Задания, предлагаемые в тренажёре, различаются для младшей, средней и старшей школы.

Все материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф и после 23 марта.

«Мы рады участвовать в столь масштабной инициативе, поскольку таким образом можем рассказать школьникам по всей России о наиболее распространённых угрозах в сети и способах их избежать. В этом году мы хотим обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со слабыми паролями, показать, чем может обернуться кража аккаунта, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих и не поддаваться на мошенническую рекламу», — говорит Андрей Сиденко, руководитель направления детской безопасности в интернете «Лаборатории Касперского».

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация — уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Помимо «Лаборатории Касперского» партнёрами проекта в 2019/20 учебном году выступают компании «Яндекс», «lC» и Mail.ru Group, а также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры —образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За год дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, больше 14 миллионов раз.