«Лаборатория безопасности» как метод борьбы с детским травматизмом на дорогах

29 декабря в Махачкале по инициативе Минтранса РД, Госавтоинспекции МВД, а также экспертного центра «Движение без опасности» состоялось открытие Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Центр оснащен «Лабораторией безопасности» — это мобильная автоплощадка со всем необходимым, которая позволяет проводить уроки в самых отдаленных населённых пунктах региона. В планах формирование графика на следующий год по посещению образовательных учреждений. По словам и.о.руководителя ЦОДД Казиахмеда Гамзатова, планируется открыть ещё три мобильные автоплощадки до 2023 года.

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