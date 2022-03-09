Лаборатории США на Украине

На Украине было открыто 13 лабораторий, причем, на базе советских научных объектов.

Раз шесть, а то и больше – пытались сделать так США, чтобы Украина окончательно превратилось в полигон не только для военных, но и для биологических испытаний США.

«Люди мясо, а фанера денег стоит»

На Украине, если кто не знает, было открыто 13 лабораторий, причем, на базе советских научных объектов. И именно поэтому среди местного населения начинались вспышки необычных болезней.

В общей же сложности, на балансе США – свыше 400 биолабораторий по всему миру, и 13 из них находятся на Украине. Три расположены в Киеве, еще три — во Львове, по одной — в Виннице, Херсоне, Тернополе и Ужгороде и других населённых пунктах. Исследовательские центры понимают всю опасность присутствия Штатов на Украине, когда все окрестные жители – потенциальные жертвы испытаний, что является плюсом в копилку отделения Крыма и независимости Донбасса – там из людей подопытных кроликов теперь не делают.

Клоун-предатель

Президент Украины Владимир Зеленский, разумеется, знал и знает обо всем этом, но ничего не предпринимал и не предпринимает теперь, наверняка осознавая всю катастрофичность ситуации. «Зе» — сам в какой-то степени подопытный кролик, исполняющий чужую волю, на условиях которой и был продвинут в качестве главы государства.

А сами американские лаборатории стали открывать аж полтора десятка лет назад, при Викторе Ющенко. Тогда украинский Минздрав заключил с Пентагоном несколько соглашений о сотрудничестве, формально – касательно исследований генно-модифицированных продуктов. На деле же предполагали изучение различных патогенов, разработку методов профилактики их распространения. И это как минимум. И, кстати, только американский персонал трудится в этих лабораториях. Финансирование идет напрямую от министерства обороны США. Вопрос – зачем в независимом государстве такая номинально весьма опасная конспирация?

Владимир Зеленский во время подписания договоров с США

«Пентагон — не благотворительная организация. Объем финансирования военно-биологической деятельности США в период 2017-2019 годов составляет около $1 млрд (на самом деле $1,28 млн за 2016-2019 гг. — прим. «Блокнота»), и никто не ответит на простой вопрос: для чего Пентагон тратит огромные деньги на микробиологические и генетические исследования в далекой и эпидемиологически благополучной Северной Евразии?» — рассуждает в своей колонке обозреватель Александр Хроленко.

Узаконенный геноцид

Американское законодательство позволяет создавать биооружие согласно спецразрешению правительства США. Что примечательно, американский закон освобождает участников этих проектов от уголовной ответственности в случае неправомерных или неудачных испытаний. Поэтому, чуть что, можно свалить всю вину на Украину, Грузию и т.д.

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А теперь – те страшные факты, которые как раз и можно свалить на Украину. В 2009 году в Тернополе 450 человек умерли от геморрагической пневмонии. Врачи рассказывали о страшных случаях, когда у молодых людей развивался молниеносный отек легких, и человек умирал буквально за 30 минут.

Мало? Идем дальше. В 2011 году на Украине произошла вспышка холеры, унесшая 33 жизни. В 2014 году эта болезнь была диагностирована у 800 украинцев, в 2015 году холерой заразились более 100 жителей Николаева.

В начале 2016 года 20 военнослужащих в Харькове скончались от гриппоподобного вируса, который гриппом не являлся. Были госпитализированы более 200 человек с тяжелым течением болезни.

Всего два месяца спустя, весной 2016 года, 364 жителя Украины умерли от свиного гриппа — причем того самого штамма, который распространялся по всему миру в 2009 году. В 2017 году в ряде регионов были зафиксированы вспышки вирусного гепатита А.

Причем, специалисты прекрасно знают, что Украине все эти недуги не свойственны.

Кстати, приснопамятный «пан Янек», Виктор Янукович, став президентом после либеральствующего Ющенко, «прикрутил» работу биолабораторий Пентагона. Не за это ли, в том числе, американцы убрали его с глаз долой в 2014 году? А «Пэця» Порошенко дал снова зеленый свет, лаборатории вновь заработали в полную силу.

О том, что американские биолаборатории испытывают разрабатываемое биологическое оружие на местном населении, еще несколько лет назад заявляла главный санитарный врач России Анна Попова. Пример – группа российских детей с кишечным отравлением возвращается после отдыха в Грузии. Возбудитель инфекции, от которой пострадали маленькие россияне, идентифицировать не удалось, — а болезнь, между тем, оказалась серьезной и протекала очень тяжело.

«С помощью субподрядчиков, которые не подотчетны Конгрессу, такие лаборатории могут разрабатывать все, что угодно, так как расположены за пределами США и не только по периметру России, но в Африке, Азии — в тех регионах, которые могут служить очагом распространения инфекции через микроорганизмы и насекомых, которые являются естественными переносчиками заболеваний», — предупреждал пару лет назад член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Почему США открыли так много лабораторий на Украине — понять легко. Эта страна с советских времен остается своего рода центром микробиологических исследований: на ее территории, по официальным данным за 1992 год, была зарегистрирована 2381 биолаборатория, работающая с патогенными микроорганизмами II-IV групп опасности. При этом на тот момент треть этих лабораторий функционировали в неудовлетворительных условиях, то есть подвергали угрозе все живое вокруг. К 2018 году, по данным Европейского регионального бюро ВОЗ, их насчитывалось уже 2695 или даже больше. «Будем уж честными до конца: любую, даже самую захудалую, лабораторию можно превратить в маленький завод биологического оружия, подмечает ИА REGNUM.

Надо такое Украине? Вряд ли. Заинтересованы только ее власти — в текущих из Пентагона деньгах. Ну и, пожалуй, лоббисты — они тоже не за бесплатно трудятся. Но украинский народ не получает с этих засекреченных проектов ни денег, ни рабочих мест — только вспышки смертоносных инфекций. Конечно, пока борьба с этими биолабораториями ограничивается депутатскими запросами, дело с места не сдвинется: отстаивать собственные интересы, защищать свою жизнь и здоровье должны сами украинские граждане — организовывать акции протеста, требовать закрытия объектов и т.д.

6 марта Минобороны РФ опубликовало документы, свидетельствующие об уничтожении в украинских биолабораториях особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы.Как заявляют в российском оборонном ведомстве, эти факты говорят о том, что в Киеве при финансовой помощи Минобороны США реализовывалась военно-биологическая программа. Попросту говоря, здесь разрабатывалось биологическое оружие.

«У Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов», — отмечают в Минобороны РФ.

Продажные цепные псы

Ко всему этому кошмару добавляется еще и коронавирус, от которого умирают преимущественно те, у кого есть сопутствующие серьезные болезни. С началом спецоперации ВС РФ про коронавирус как-то позабыли. США ранее обвиняло в «короне» китайцев, а СБУ и сейчас продолжает молчать насчет био-произвола Штатов на Украине. Потому что команды «фас» никто не давал. Это вам не ополченцев по подвалам бить – тут мозги и волю включаться надо. Но шакалы, они и есть шакалы.