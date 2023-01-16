Квест-игры «Потомки Победы 77» прошли в Дагестане

В республике прошла серия патриотических квест-игр «Потомки Победы 77». Данный проект был запущен в июле прошлого года и является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов.

В спортивно-интеллектуальных соревнованиях приняли участие активисты общественных организаций, школьники, студенты колледжей и университетов региона. Цель данного мероприятия, по словам руководителя проекта Галимат Курбановой, заключается в воспитании у подрастающего поколения чувства гражданственности и социальной активности посредством приобщения их к отечественным духовно-нравственным и патриотическим традициям.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства по делам молодежи Республики Дагестан.