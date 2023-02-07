Кувангалый Танашев: «Мы не хотим, чтобы дети Донбасса страдали так же, как и раньше, не хотим, чтобы враг зашел и в наши дома. Мы обязательно победим»

Скоро будет год, как наши доблестные солдаты участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Многие из них там с первых дней, этот год был для них трудным, но он закалил их, пройдя через тяготы военной службы, теряя друзей и чувствуя надежное плечо друга, они стали по-другому смотреть на жизнь. И мы гордимся, что там со всем российским народом служат и наши земляки.

Кувангалый Мусагалиевич Танашев служить в ряды СВО уехал с аула Карасу Ногайского района. Здесь прошло его детство, школьные годы, юность. После окончания школы учился на автомеханика. 2001-2003-е годы он служил в Иркутской области на срочной службе, писал домой письма. Затем их перебросили в Ботлих, здесь тоже воинская часть, где служил Кувангалый, проходила службу. После службы в армии он устроился в местный РОВД, работал в ППС, потом поехал служить контрактником в Наурскую область Чеченской республики. Оттуда в феврале 2022 года Кувангалый Танашев поехал служить в ряды СВО. Сначала их перебросили в Крым, затем в город Пологий Запорожской области. Многое пришлось пройти нашим ребятам, но их нельзя сломить, трудности сделали их крепче. В последнее время они стояли у Энергодара, охраняли АЭС. Кувангалый водит машину Урал. Наверное, эти дни останутся навсегда в их памяти, разве сможет он забыть, как у него на глазах погиб их командир, как взорвали их машину, хорошо, там никого не было, все были на обеде, как теряли друзей, как делили хлеб между собой. Такое невозможно забыть. Кувангалый служит вместе со своим одноклассником Замирханом Арикбаевым. Это ведь хорошо, ребята между собой разговаривают на родном и вспоминают аульские вечера, наверное.

– Мы не могли остаться в стороне, потому что у каждого из нас есть семьи, есть дети, мы не хотим, чтобы дети Донбасса страдали так же, как и раньше, не хотим, что враг зашел и в наши дома. Ради этого мы воюем. И мы обязательно победим, только это дело времени, – говорит Кувангалый. И это слова настоящего солдата, который готов защищать свою Родину от врагов.

Я разговаривала с мамой и сестрой Кувангалыя. Мама Мутли Бегалиевна переживает о сыне.

– Разве расскажет он матери все, с отцом разговаривает о службе, мужчины же, – утирает слезы мать. Мусагали Аипович учил сыновей быть преданными во всем – в дружбе, в деле, в любви. Ведь преданность Родине – самое главное в жизни мужчины, солдата Отечества. Сестра Зарбике с волнением говорит о брате, наверное, для нее тоже тяжело, что он служит вдалеке, ведь она старшая в семье и чувствует ответственность за младших.

Пусть сегодня для нашей страны настали трудные времена. Но наш российский народ обязательно выстоит и победит. Потому что мы сила, потому что мы вместе.

Источник: Голос степи