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Курбанали Ибрагимов из Гумбетовского района участвует в СВО с первых дней

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Курбанали Ибрагимов из села Средний Арадирих Гумбетовского района служит в зоне СВО с самого начала. Он внёс свой вклад в освобождение Новороссии от неофашизма.
Недавно Курбанали Ибрагимову предоставили короткий отпуск, в течение которого он сыграл свадьбу. После создания семьи наш воин поехал продолжать службу в зону СВО.

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