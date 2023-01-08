Курбанали Ибрагимов из Гумбетовского района участвует в СВО с первых дней

Курбанали Ибрагимов из села Средний Арадирих Гумбетовского района служит в зоне СВО с самого начала. Он внёс свой вклад в освобождение Новороссии от неофашизма.

Недавно Курбанали Ибрагимову предоставили короткий отпуск, в течение которого он сыграл свадьбу. После создания семьи наш воин поехал продолжать службу в зону СВО.